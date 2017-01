Hartverwarmend buurtfeest ondanks snerpende kou

IJskoud

It's a beautiful day schalt het door de luidsprekers. Weet Michael Bublé veel, het is ijskoud in de volle wind op de parkeerplaats. Al snel is het bij de kraampjes waar oliebollen worden gebakken en broodjes warme worst worden uitgedeeld bijna net zo druk als voor het podium, waar even later achtereenvolgens The Coronas en Gerard Joling hun grootste hits eruit gooien.



Chris en Gita van Hoorn hebben goedbeschouwd niks te lachen, maar ze doen het toch. Hij: ,,We waren uit deze buurt vandaan verhuisd, net voordat het lot deze postcode als winnaar aanwees.'' Gita had haar man nog gewaarschuwd: 'Zul je net zien dat-ie valt'. En ja hoor. Opgewekt: ,,Je gunt het een ander ook. Ja toch? Hoewel ik het stiekem leuker had gevonden als de Schilderswijk in de prijzen was gevallen. Daar wonen mensen die het echt kunnen gebruiken. Hier heeft iedereen het van zichzelf al goed genoeg.''



Vieren

Namens de Postcode Loterij kan Arjan Beerman zich bij die reactie wel wat voorstellen. ,,In een volkswijk is de sfeer ook meestal uitbundiger dan in een villawijk. Niet alleen trouwens omdat ze het geld harder nodig hebben, ook omdat ze elkaar daar meestal beter kennen en goed weten hoe ze samen een feestje moeten vieren.''



Maar deze trekking vindt hij toch ook best bijzonder. ,,Want zo vaak gebeurt het niet dat bijna alle winnaars van de eerder bekend gemaakte 'grote' prijzen onder één dak, in hetzelfde appartementencomplex, wonen.''



Op enige afstand van het feestgedruis staat Paul Fokkens (58) met zijn hondje. ,,Hij is bang'', knikt hij naar zijn rillende shih tzu. ,,Nee, ik niet, ik ben blij. Eindelijk win ik ook eens iets. Wat ik met mijn prijs ga doen? Weet ik niet. Misschien de tuin opknappen.''