Haventje villadorp moet gaan bruisen

Om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen wordt in de namiddag en avond van 29 maart een festival georganiseerd op de kop van de haven. Ook dan is er gelegenheid voor een hapje en drankje, want in de uitnodiging aan de Wassenaarders staat dat zij onder het genot van een hamburger en een kop koffie hun ideeën over de kansen voor het gebied naar voren kunnen brengen.



Op basis van alle informatie die tijdens het festival wordt gespuid, stelt de gemeente een zogenoemde kansenlijst op waarover met ondernemers en initiatiefnemers wordt gesproken over de haalbaarheid. Daarbij gaat het ook om de rol die ondernemers er zelf in kunnen hebben. Om het proces te begeleiden heeft de gemeente een projectbureau voor de leefomgeving in de arm genomen.



Terrassen

Want de plannen voor het haventje zijn in deze voorfase ambitieus. De gemeente ziet een 'bruisende werk-, woon- en ontmoetingsplek voor zich voor Wassenaarders én bezoekers'.



Vóór de zomer wordt daarmee al een begin gemaakt door aan de haven tijdelijke terrassen aan te leggen. Voor de winter is er een plan voor een ijsbaan. De strook langs het kanaal krijgt een facelift. Het vernieuwde havengebied moet een aanvulling zijn op wat er al is op het 'kleurrijk palet aan voorzieningen in ons unieke dorp'. Genoemd worden strand, groen, goede sportclubs en een gezonde mix van horeca en winkels.



Wethouder Freddy Blommers wijst er op dat de 'menukaart van Wassenaar niet alleen nu, maar ook in de toekomst aantrekkelijk moet zijn'.