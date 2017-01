HBS en Westlandia leggen zich niet neer bij puntenstraf

Principieel

Voetbalvoorzitter Nick Schavemaker benadrukt dat HBS blijft vasthouden aan het standpunt niet met spelerscontracten te werken. ,,Mocht het beroep negatief uitvallen dan is een gang naar de rechter onvermijdelijk. HBS is hier principieel in. Daar doet een eventuele puntenaftrek zeker geen afbreuk aan. Voor de rest voldoen we aan alle eisen voor het voetballen in de derde divisie."



Vooral in de derde divisie op zondag zal de stand behoorlijk op zijn kop gaan als de straffen gehandhaafd blijven. Koploper De Dijk ziet de nummers twee tot en met vijf allemaal punten in mindering krijgen. Westlandia-trainer Edwin Grünholz: ,,Ik kan zelf niet veel met wat er allemaal speelt, al heeft het natuurlijk wel mijn aandacht. Het is een zaak tussen verenigingen en de KNVB. Als de puntenaftrek overeind blijft en wij zondag geen goed resultaat halen en ook een week later niet tegen De Dijk, is het seizoen gespeeld.''



Voorzitter Stefan Kester van Westlandia: ,,Elke club gaat voor zichzelf in beroep, zo mag ik aan nemen. Mocht het tot niets leiden, dan volgt een kort geding.''