HBS en Westlandia vermoedelijk drie punten in mindering

De KNVB mag nog niet bekend maken om welke clubs het gaat, omdat de zaak nog onder de licentiecommissie is. In de Haagse regio gaat het waarschijnlijk om HBS en Westlandia. Andere clubs zijn vermoedelijk onder meer Dongen, Juliana'31, Quick'20, Be Quick 1887, Hercules, EVV, UDI'19. Clubs mogen tot en met 1 februari in beroep gaan. Doen ze dat niet dan wordt de uitspraak definitief. Van de veertien clubs die geen arbeidsovereenkomsten hebben laten registreren komt er één uit in de Tweede Divisie, spelen er twee in de Derde divisie Zaterdag en elf in de Derde divisie Zondag, zo meldt de KNVB vandaag.

Contractspelers

In de Tweede divisie moeten clubs beschikken over acht contractspelers die minimaal twaalf uur per week in dienst zijn. In de Derde divisie gaat het om drie spelers.



Twintig clubs voldoen aan alle licentievoorwaarden. Vierentwintig verenigingen voldoen ten dele aan de voorwaarden.



,,Niemand zal deze straf leuk vinden", zegt directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. ,,Maar de licentiecommissie heeft gesproken. En daar moeten we het voorlopig mee doen. Zo werkt ons licentiesysteem. Een licentiesysteem dat is ontwikkeld en in werking gesteld door het voetbal zelf; clubs en bond. Zo werkt het in ons voetbal. Aan de andere kant is het wel zo, dat de clubs in de hoogste amateurdivisies wél voldoen aan het grootste deel van de licentievoorwaarden. Zo is het ook. De wil is er dus."



Volgens Van der Zee zijn de regels ingevoerd, omdat alle clubs zich moeten voorbereiden op een entree in de top van het Nederlandse voetbal. ,,Ze zijn bedoeld om straks onder gelijkwaardige omstandigheden met elkaar te gaan strijden. In één en dezelfde competitie dienen clubs aan dezelfde eisen te voldoen."