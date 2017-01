HBS strikt doelman Van der Helm van Fortuna Sittard

Van der Helm had zijn contract bij Fortuna Sittard eerder in de week laten ontbinden, omdat zijn kansen op speeltijd tot een minimum waren geslonken na het aantrekken van Miguel Santos als nieuwe doelman.



Eis

HBS stelt aan de komst van Van der Helm wel een harde eis. ,,We willen de zekerheid dat hij minimaal anderhalf jaar aan de club verbonden blijft. Anders was het voor ons niet interessant'', zegt trainer Marcel Koning. ,,Dit hebben we ook aan Gianni Kamperveen voorgelegd. Hij zei er geen problemen mee te hebben en de concurrentiestrijd aan te gaan.



Van der Helm is geen onbekende voor HBS. In 2015 had hij zich al aangesloten bij de selectie, maar koos hij uiteindelijk toch voor een betaald voetbalcarrière bij het Belgische Lierse SK. De oud-doelman van VELO heeft ook een keepersverleden bij eerste divisionist Eindhoven.