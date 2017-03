Heel karwei om bouwers én verkeer tevreden te houden

Materiaal

Tijdens de bouw van het Spuiforum, naar verwachting begint de aannemer in de zomer aan het nieuwe Haagse cultuurcomplex, zal om de zoveel tijd (een deel van) de openbare weg moeten worden afgesloten om materiaal veilig aan te kunnen voeren.



Complicerende factor is dat tijdens de bouwperiode van Spuiforum ook een aantal maanden aan het Prins Bernhardviaduct gewerkt moet worden. ,,De omleiding voor het Prins Bernhardviaduct is al afgestemd met de bouwlogistieke route van Spuiforum'', aldus het Haagse hoofd bereikbaarheid.



Maar ook buiten het centrum is sprake van een opgeleefde bouwdrift. Voor het appartementencomplex De President, op de hoek van de Conradkade en de President Kennedylaan, houdt Stadsbeheer er dan ook rekening mee dat op enig moment een rijbaan voor een wat langere periode afgesloten moet worden. Deze maand begint dit project met de sloop van het kantoorgebouw dat er nu staat, waarna in de zomer de bouw start.



Wentink: ,,Zeker bij hijswerkzaamheden kan het zijn dat we voetgangers, fietsers of auto's - soms ook al het verkeer - bij een project moeten wegleiden. Er moet een veilige contour rond de hijsklus worden gecreëerd en die is geregeld groter dan het bouwterrein zelf.''



Woningen

Een bouwer simpelweg verbieden om ooit ook maar een halve meter op het fietspad of de weg te komen, is niet aan de orde. ,,We willen als stad economische activiteiten ondersteunen en verder vinden wij het natuurlijk prettig dat er woningen bijkomen'', verduidelijkt wethouder Tom de Bruijn (verkeer, financiën).



,,Dan moet je bouwers ook de mogelijkheden bieden om hun werk te kunnen doen. En als we met elkaar overleggen komen we er altijd wel uit.'' Op dit moment valt bij Den Haag Centraal de zeecontainertunnel op die langs de Bezuidenhoutseweg is neergezet. Fietsers moeten er wandelend doorheen. Verkeersregelaars houden toezicht. De containertunnel blijft naar verwachting nog tot volgende week staan en moet voorkomen dat puin vanaf het KJ-plein - waar een ondergrondse fietsparkeergarage komt met daar bovenop een hoog L-vormig gebouw - tegen passerende fietsers spat nu er daar zo in de grond wordt gewroet.



Voor dit project is afgesproken dat bouwmateriaal op vastgestelde tijden wordt aangevoerd. ,,Daarbij houden we enkele keren per dag het verkeer stad uit op dit deel van de Bezuidenhoutseweg een minuut of tien tegen'', zegt Wentink. ,,Vervelend, maar wij denken dat het zo te doen blijft voor iedereen.''