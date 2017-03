'Heerlijk bakkie koffie voor maar 1 euro, mooier kan niet'

Florencia

De Haagse bakermat van het goedkope kopje koffie is natuurlijk Florencia. Iedere Hagenaar weet dat je daar al sinds jaar en dag voor een eurootje een bakkie kan scoren. Het zit er dan ook elke dag vol met stamgasten. Neem nu Margrit van den Berg (66). Al sinds 1969 komt ze hier. ,,Vroeger was het nog een kwartje, maar sinds de invoering van de euro is de prijs hetzelfde. En de smaak is heerlijk. Als je hier komt, ben je verslaafd.''



En ook op Scheveningen hebben ze zo hun adresjes. Koffiehuis 't Pleintje aan de Stevinstraat bijvoorbeeld. Ook daar kost de koffie al sinds mensenheugenis een euro. Eigenaar Frits Hubel zet elke morgen een grote kan filterkoffie. ,,Met name voor de mensen in de bouw. Ze komen hier speciaal langs om te verzamelen. Na een bak koffie gaan ze samen op pad.''



Genieten

Als half Den Haag de koffieprijzen laat zakken, kunnen ze in het meest mediterrane stukje van de stad niet achterblijven. Volgens eigenaar Ciddi van koffiehuis Zoef de Haas in de Fischerstraat in Transvaal schieten ook bij hem in de buurt de 1 euro-aanbiedingen als paddenstoelen uit de grond. ,,Ik hoef er niet veel aan te verdienen. Als de koffie duur is, kunnen ze er niet meer van genieten. En genieten is voor mij het belangrijkste.''