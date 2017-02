Heibel rond overdracht Wassenaarse polder

De stichting beschikt al over de landgoederen Zuidwijk en Santhorst bij Wassenaar. De acht hectare in de Papenwegse Polder waren bedoeld om weidevogels die verjaagd worden door de aanleg van de Rijnlandroute, een verbindingsweg tussen de A4 en A44 die in 2022 klaar moet zijn, een nieuw onderkomen te bieden. Ook zouden pachtboeren er gecompenseerd kunnen worden voor grondverlies als gevolg van de komst van de weg.



Het hoogheemraadschap zou ervoor zorgen dat het grond in de Papenwegse Polder van een particuliere eigenaar in handen zou komen van Twickel. Eind vorig jaar ketste de deal af. ,,Rijnland kan niet zomaar de stekker eruit trekken", zei de advocaat van Twickel bij de kortgedingrechter. ,,We zijn anderhalf jaar met elkaar in gesprek geweest." In een e-mail van september zou het waterschap nog met de transactie ingestemd hebben.



Rijnland gaat in de Papenwegse Polder zelf water opslaan. Bovendien maakt ze het gebied geschikt voor de weidevogels. De waterbeheerder ontkende tijdens het kort geding dat ze een overeenkomst met Twickel had gesloten over doorlevering van de poldergrond. Volgens haar wil de particuliere eigenaar de grond liever overdragen aan een andere agrariër in de omgeving. De opvang van weidevogels kan er gewoon doorgaan. De Papenwegse Polder ligt bij landgoed De Horsten, waar de koninklijke familie woont. Uitspraak over tweeënhalve week.