Hele raad vóór Lia de Ridder

Lia de Ridder volgt Saskia Bruines op als wethouder van onder meer onderwijs en ruimtelijke ordening. Bruines is wethouder geworden in Den Haag en zat gisteravond op de publieke tribune bij de benoeming van haar opvolgster. ,,Geen Haagse toestanden'', zei de voorzitter van het comité uit de gemeenteraad, die de stemmen over De Ridder had geteld: unaniem vóór. Hij verwees daarmee naar de couppoging binnen D66 in Den Haag om de benoeming van Bruines daar te torpederen.



De Ridder, met wethouders-ervaring in Oegstgeest, Blaricum en Bussum, heeft voor L'dam-Voorburg gekozen 'vanwege de open stijl van besturen die het college voorstaat'. ,,Ik ben ervan overtuigd dat mensen invloed hebben op hun leefomgeving en dus ook op het bestuur van die leefomgeving'', zei ze. De Ridder popelt om vandaag te beginnen.