Helft van Hagenaren is gelovig

In Den Haag is 15 procent katholiek. Datzelfde percentage van de Haagse inwoners is moslim. Protestanten zijn met 9 procent vertegenwoordigd. De overige 11 procent bestaat uit andere geloven, zoals het hindoeïsme of het Jodendom.



Met de 15 procent moslims is Den Haag een van de lijstaanvoerders. Alleen in Leerdam wonen procentueel meer moslims, namelijk 18,6 procent. In Rotterdam is 14 procent van de inwoners moslim.



Het statistiekbureau CBS heeft deze gegevens verkregen op basis van een grootschalige enquête.