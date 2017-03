Helft van huizen moet van gas af

,,Dit is een onvermijdelijke route'', zegt wethouder Joris Wijsmuller (HSP). ,,De noodzaak is zo evident. We moeten in 2040 klimaatneutraal zijn, we hebben het Parijs-akkoord, de gasdiscussie in Groningen: aardgas is eindig, dus we moeten overschakelen op alternatieve bronnen.'' De duurzaamheidsambities staan in het nieuwe discussiestuk over de Haagse woningbouw.



Om de enorme omslag te maken, wil de wethouder voor 2020 een Haags masterplan klaar hebben waarin per wijk precies beschreven staat welk type energiebron gebruikt kan worden. Her en der lopen al verschillende initiatieven, zoals Warmterivier Scheveningen en Haagse Aardwarmte. In andere delen van de stad moet het complete gasnet vervangen worden. In 2030 zal de Haagse 'groene revolutie' voltooid zijn. ,,Aardwarmte is de grote potentiële bron voor Den Haag.'' Ook restwarmte van industriële processen als vuilverbranding kan helpen. ,,Er wordt nu nog veel warmte verspild. Die kun je ook gebruiken om je huis te verwarmen.''



Volgens Wijsmuller ligt Den Haag al aardig op koers. Tal van campagnes moeten corporaties en particuliere woningbezitters verleiden hun huizen beter te isoleren en eigen energie op te wekken met warmtepompen, zonne- en windenergie. ,,We zitten nu rond de drie- à vierduizend duurzame ingrepen per jaar, dat moet stijgen naar achtduizend.''



'Te langzaam'

Oppositiepartij GroenLinks is niet onder de indruk van het optimisme van de wethouder. ,,Het college gaat nu eerst drie jaar lang schrijven aan een plan hoe duurzame verwarming van wijken eruit moet zien'', zegt Mariëlle Vavier. ,,Maar met alleen schrijven gaan we de ambities voor 2040 zeker niet halen.''



Morgen praat de Haagse gemeenteraad over de woningbouw in de stad. Om de bevolkingsgroei bij te benen moet er de komende jaren flink extra gebouwd worden. Den Haag groeit tot 2040 met 60.000 tot 100.000 inwoners. Gemiddeld moeten er daarom jaarlijks 2.000 tot 2.500 nieuwe huizen komen.