Help, ik ben zwanger. Wat nu? Bij vrouwen die ongepland zwanger raken, slaat vaak de paniek toe. ,,Ineens staat je leven op zijn kop'', weet Stasja Schenk, communicatieadviseur bij Siriz, de organisatie die de hulppost opzet.



De meeste onbedoeld zwangeren zijn piepjong, tussen de 15 en de 20. Moeder worden, dat leek iets voor heel ver weg. En ineens groeit er dan een kindje in hun buik. Bij de post zitten twee maatschappelijk werkers klaar voor de eerste hulp bij de paniek. Schenk: ,,Die paniek is vaak zo overheersend, in zo'n stress-situatie lukt het niet om een weloverwogen besluit te nemen.''



Op de nieuwe locatie in de Haagse wijk Moerwijk ('we konden er een goed pand vinden én veel klanten wonen er') breidt Siriz uit met twee spreekkamers. Het pand wordt dinsdag officieel geopend. Een van de maatschappelijk werkers die hier paraat zit, is Esther Vlot. ,,Voorheen zaten we in een kerk in het centrum. We hadden daar geen eigen spreekkamer, het was er druk, we konden onze spullen er niet achterlaten en van de buitenkant zag je niet dat wij daar zaten, dus was het soms nogal zoeken voor klanten.''