Henk Koorn in eerbetoon rockplaat

Precies 50 jaar geleden kwam de plaat uit. Aanvankelijk zonder succes, maar hij zou later uitgroeien tot een van de meest invloedrijke rockalbums allertijden. Iconisch is de bananenhoes van Andy Warhol. Tot de leden van de rockband hoorden Lou Reed, John Cale, Maureen Tucker en de zangeres Nico.



De toer begint op 5 oktober in zaal Hedon in Zwolle. Op 11 november staat de band in het Paard in Den Haag.