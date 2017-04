Henk Patat schittert met Churandy Martina in reclame

Henk van der Wulp, zoals de bekende Haagse patatboer echt heet, werd door het bedrijf gebeld met de vraag of zij een hotdogkar konden huren voor de commercial. ,,En de rest ging eigenlijk vanzelf. Ze vroegen of ik het rolletje wilde spelen.'' En dat wilde hij wel. Lachend: ,,Wat maakt het ook uit. Ze betalen er toch voor.''



In de reclame test de bekende en altijd blije sprinter Churandy Martina de app Vodafone Wallet. Daarmee kunnen mensen een pinbetaling met hun telefoon doen. In de video rent hij door het Vondelpark in Amsterdam en stopt hij bij de kraam van Henk Patat om de nieuwe manier van betalen te doen. Volgens Patat stond zijn scène er zo op. ,,Het was een keer opnemen en klaar. Ik krijg al een beetje ster-allures'', grapt hij.



Alhoewel de reclame sinds maart dit jaar op YouTube staat, waren de opnames al in augustus vorig jaar. Lang genoeg voor Henk Patat om te vergeten dat de video überhaupt bestond. Via een kennis op Facebook werd hij er onlangs weer aan herinnerd. ,,Iemand herkende mij in een video als de Vodafone-man.''



Sindsdien krijgt hij vaker reacties. Maar dat is hem niet vreemd. ,,Er worden vaker kramen bij mij gehuurd voor in series.''