Hennepkweker gewond na sprong van balkon

Groep de Mos wil Haags open­lucht­zwem­bad

16:12 Er is genoeg gelegenheid in Den Haag om baantjes te trekken in een zwembad, maar wie in de zomer buiten wil zwemmen, moet zijn heil in de omliggende gemeenten zoeken. Daar moet verandering in komen, meent partij Groep de Mos.