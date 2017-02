Herdenking bombardement in Bezuidenhout

Een groot deel van de wijk lag in puin, honderden mensen raakten gewond of stierven en tienduizenden verloren hun huis.



Op 5 maart is er om 10.00 uur eerst een herdenkingsdienst in de Christus Triumfatorkerk. Daarna wordt een bloemenhulde gebracht bij het monument Juliana van Stolberg op de hoek van de Koningin Marialaan. In het Koninklijk Conservatorium is ter afsluiting een concert.