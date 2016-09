Hero Brinkman op de knieën voor Haags-Poolse Monika

,,Nee, nee joh", roept topstyliste Monika Maczka aangedaan als haar galant op de rode loper van de zojuist geopende kapsalon HairSpa Magma in de Zuidlarenstraat knielt. Terwijl Hero Brinkman het doosje met de ring uit zijn zak haalt om zijn aanzoek kracht bij te zetten, draait ze zich om. Hij pakt snel haar hand en schuift de ring aan een vinger. ,,Hij past", roept Brinkman triomfantelijk. Dan geeft ze zich gewonnen en kust het paar elkaar hartstochtelijk. ,,Ja, ja, ja", roept Maczka uitbundig achterom.



Dromen

De 35-jarige Haagse, die toen nog in Leidschendam werkte, werd vorig jaar uitgeroepen tot Pool van het jaar. Volgens het stemmend publiek had ze bewezen dat Poolse migranten door hard werken dromen kunnen waarmaken, ondanks de vooroordelen. Na een carrière van twintig jaar als styliste opende ze vandaag haar eigen kapsalon. Vol trots staat ze samen met haar Hero in de ruime zaak.



,,Wie had dat gedacht, dat ik nog eens met een Poolse zou trouwen,'' zegt Brinkman (51). ,, Ik ben destijds mede uit de PVV gestapt omdat ik het er niet mee eens was dat Geert Wilders de Polen als kop van Jut gebruikte. Dat was voor mij de druppel.''



Peter R. de Vries

Volgens Brinkman was het liefde op het eerste gezicht. ,,Ik heb haar ontmoet na afloop van een televisiedebat met Peter R. de Vries bij Pauw. Ze zat in het publiek en zei tegen een vriendin: 'Dat wordt mijn man.' Zij is de liefde van mijn leven." Hij blijft voorlopig nog in Middenbeemster wonen ,,maar ik ben de laatste tijd wel veel in Den Haag.''



Brinkman is voorman van de Ondernemerspartij, een nieuwe partij die meedoet aan de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. De officiële opening van de kapsalon van zijn vriendin werd vandaag verricht door de voorzitster van de OndernemersPartij, Martine Gaasbeek.