Herrie in raad over besluit dat niet is genomen

Het voorstel ging er om de komst van een supermarkt naar The Village bij de Herenstraat te verbieden. De supermarkt zou te veel concurrentie opleveren voor de bestaande supermarkten. Terwijl er in het geheim over werd gesproken (de VVD zag extra concurrentie wel zitten en ging er vanuit dat die extra publiek zou trekken) trok de wethouder het voorstel in. Vooral toen er stemmen op gingen dat het verbod te maken zou kunnen hebben met de goede relatie met Hoogvliet, die een rol moet spelen in het verbeteren van de Herenstraat.



Toen Rozenberg zijn voorstel tot het verbod introk kwam de aap echter uit de mouw: dan moeten we wel de aankondiging dat het voorstel tot verbod is aangenomen rectificeren in de Staatscourant en het plaatselijke Het Krantje, twee organen waarin zulke besluiten worden gepubliceerd.



Laaiend is Astrid van Eekelen, fractievoorzitter van de VVD. ,,Dit is een aperte schending van de rechtsorde'', zegt ze. ,,Waar zitten we dan als gemeenteraad voor bijeen? Eerst een geheime vergadering die van mij helemaal niet geheim hoefde te zijn, dan een voorstel waar we veel kritiek op hadden en dan blijkt dat het nota bene al naar de Staatscourant is gezonden. Dit sloeg bij mij in als een bom.''



Het spoeddebat gaat over de procedure, niet over de supermarkt.