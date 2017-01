Hert op Griekse menukaart

In Den Haag verblijdde Takis Panagakis (34) menig gast van restaurant Mazie met zijn kookkunsten. Zijn technieken, fijne smaken en details op het bord werden in 2014 zelfs zó goed bevonden, dat het restaurant door het AD werd bekroond met de Gouden Pollepel.



Zes jaar kookte Panagakis in de Maziestraat de sterren van de hemel. ,,De eerste fase was experimenteel: ik heb veel ontdekt en bereid, in Griekse stijl. In de jaren daarna werd het werk voor mij steeds meer routine. Té veel."



Een eigen zaak, waar hij degene zou zijn die niet alleen het menu, maar ook de setting en sfeer zou creëren, werd meer en meer Panagakis' droom. En die van partner Bibi Kuyp, die de chef-kok een paar jaar geleden ontmoette toen zij in de bediening van Mazie kwam werken. Het klikte direct tussen de twee. Kuyp: ,,We hebben allebei een hart voor de horeca, willen gasten blij maken."



Michelinster

Ervaring deed Kuyp op in niet de minste restaurants, zoals HanTing en de Zwetheul. Panagakis liep eerder stage bij De Librije in Zwolle, ook stond hij in de keuken van Basiliek in Harderwijk, die drie maanden nadat hij er kwam werken een Michelinster kreeg.



Maar Panagakis' loopbaan begon ruim 2.000 kilometer verderop, op het Griekse eiland Corfu. In het befaamde restaurant Etrusco ontdekte de Griek dat hij verder wilde in het koksvak. ,,Goed eten, kruiden, geuren en smaken vond ik altijd al interessant. Als kleine jongen stond ik in Griekenland al omeletjes met truffel te bakken. En mijn oom, een chef-kok, helpen in de keuken, was ook een feest. Toen ik bij Etrusco kwam werken wist ik zéker dat hier mijn toekomst lag. De topchef stak mij aan met zijn passie."



Via een kennis komt Panagakis later terecht in een tapasrestaurant in Nederland, waarna hij doorgroeit naar andere horecazaken. En nu is het tijd voor dat eigen restaurant, waar hij al zo lang van droomt. In Rijswijk zijn de deuren van Elea (oud-Grieks voor olijf) vorige maand geopend. ,,Niet iedereen weet dat de Griekse keuken verder reikt dan de gyrosschotel en feta-salade", lacht hij. Op de menukaart van Elea ontbreekt echter ieder spoor daarvan. Varkenswang, kreeft en hert daarentegen staan er wél op. Panagakis: ,,Seizoensgroenten vormen de basis in mijn gerechten. Pas als ik een groente heb gekozen, kijk ik welke vlees- of vissoort daar bij past."



De chef-kok vindt het belangrijk dat hij zo min mogelijk eten verspilt. ,,Alles wat ik van een diertje kán gebruiken, verwerk ik. En groente-afval gaat naar de kinderboerderij, zodat de beesten er daar nog iets aan hebben."

Elea is te vinden in de Herenstraat 83, tegenover de kerk.