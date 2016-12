'Het bakken zat? Het gaat snel kriebelen...'

En, bent u het bakken al zat?

"Nou, soms bijna wel. Bijvoorbeeld na de opnames van Heel Holland Bakt was ik het wel even zat. Dan ben je wekenlang elk moment ermee bezig. Het was wel fijn dat we op vakantie konden toen het klaar was. Maar daarna ging het al weer snel kriebelen."



Hoe gaat het nu met u?

"Goed, maar momenteel wel erg druk. Ik ben nu met het boek bezig dat eind februari uitkomt. We hebben net de fotografie afgerond en daarvoor moest ik natuurlijk alles bakken. Dus dat was een hele kluit."



Heeft u uw baan al opgezegd om vol voor het bakken te gaan?

"Nee, dat niet. Wel ben ik wat minder gaan werken. Dat moest ook wel, bijvoorbeeld omdat ik twee keer per maand bij Omroep Max bak in de uitzending. Daar moest ik verlof voor opnemen. Daarnaast wil ik het rustiger aan gaan doen en nadenken wat ik wil."



Wordt u nog veel herkend?

"Ja, mensen spreken me wel aan. Of ze kijken met het idee van: 'Ik ken jou ergens van'. Al lijkt het mee te vallen hier in Den Haag. Ik heb het idee dat andere kandidaten, die uit dorpen komen, echt om de paar minuten aangesproken worden."



En iedereen heeft een mening over u op Twitter...

"Ja, dat is wel bijzonder. Dingen die mensen anders tegen elkaar zeggen op de bank voor de televisie, blijven nu staan op Twitter. Ik heb het aan het begin wel gelezen, juist zodat ik het weer van me af kon zetten."