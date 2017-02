Het brein vergeet, het leren blijft

Alleen

Trouw geeft aan dat we naar buiten kunnen. De Bruin, de handen op de rug gevouwen, gaat voorop. Zonder ook maar één keer om te kijken. Alsof hij alleen is marcheert hij door, in een kalm, gelijkmatig tempo. Niet één keer aarzelt hij, niet één keer stopt hij. Zelfs niet als de fotograaf om hem heen holt, om de wandelaar van alle kanten op de foto te zetten, bij de speeltuin, bij de vaart; de Bruins vaste herkenningspunten.



De tachtiger weet precies waar hij heen gaat. Ook al is hij veel vergeten. ,,Hij weet niet dat hij in Leilinde woont'', zegt zijn dochter Cecile de Bruin na de wandeling via de telefoon. ,,En zijn eigen kamer kan hij ook niet vinden.'' Toch wandelt hij helemaal in zijn upje buiten. Dag in, dag uit. Hoe dat kan? ,,Een mens heeft honderd miljard hersencellen. Door dementie sterven er een hoop af, maar er blijven er ook nog heel veel intact'', verklaart Trouw. ,,Daardoor kun je in een vergevorderd stadium van dementie blijven leren. Maar dat lukt alleen als je gemotiveerd bent, als je iets echt leuk vindt.''



Trouws collega Mari Groenendaal, lecturer practitioner, doet vanuit WZH onderzoek bij de Haagse Hogeschool naar leren bij dementie. Helemaal precies weten ze het niet, zegt ze, hoe het werkt. ,,We hebben een klein onderzoekje gedaan met vier cliënten, die net als meneer De Bruin een route leerden lopen. De man die het slechtste scoorde bij de geheugentest, kon de route het best onthouden. Mogelijk is dat toeval.''



Bij dementie 'gaat er heel veel kapot'. ,,Hoe meer er in de hersenen is beschadigd, hoe moeilijker het wordt. Toch is er nog veel mogelijk. Wat dat dan is, is soms niet te voorspellen. Zeker op het gebied van oriëntatie.''