Het Den Haag van een dakloze

STATION LAAN VAN NOI

,,Ik sliep achter de fietsenstalling bij het station Laan van NOI. Je moet zo ver mogelijk doorlopen de bosjes in, tot je bijna weer bij het spoor bent. Niemand die je ziet of hoort. Dat zijn de plekken waar je naar op zoek gaat. Ze zijn niet moeilijk te vinden. Binnen een paar dagen ben je wel wegwijs gemaakt door de andere jongens. Achter het Centraal Station is ook zo'n plek. Het Westbroekpark was dat in het verleden ook, maar dat is inmiddels leeg geveegd. Belangrijk is dat de politie je niet ziet. Als die je tegenkomen, heb je zo een bekeuring voor landloperij.''



,,Voor mij was op straat slapen niets. Ik ben al heel snel naar de Zilverstraat gegaan, waar de nachtopvang is. Beter dan op straat, hoewel dat eigenlijk ook niks is. 'De hel' wordt die plek genoemd. Het is een enorme hal met stapelbedden. Het beste is dan nog het onderste bed te hebben. Dat is veiliger. Als er gedoe ontstaat, trekken ze je met een ruk met matras en al van het bovenste bed. Later regelde het Leger des Heils een andere plek voor mij, met meer privacy.''