Het einde van het papieren wedstrijdformulier is in zicht

Werkstraf geëist voor in elkaar schoppen stapper

24 februari Voor het in elkaar schoppen van een op de grond liggende stapper in Rotterdam eiste justitie vandaag tegen de Rijswijkse broers Alex (21) en Mitchel J. (26) werkstraffen van 120 uur. Plaatsgenoot Ricardo de V. (24) hoorde de aanklager in de Rotterdamse rechtbank voor openlijke geweldpleging 100 uur werken eisen, omdat zijn rol in het uitgaansgeweld op november vorig jaar kleiner zou zijn.