'Het gaat steeds beter met Shaylarean'

Op de facebookpagina van de familie bedankt moeder Samantha iedereen die heeft meegeleefd nadat Shaylarean zwaargewond was geraakt: ,,Bedankt voor al jullie lieve berichtjes. Het gaat de goede kant op met Shaylarean. Ze heeft nog een lange weg te gaan maar ze is echt een soldaat!!''



Naar nu blijkt hebben de artsen dus met succes voor het leven van Shaylarean gevochten, maar lang leefde het gezin tussen hoop en vrees. ,,We hebben het erg moeilijk'', reageerde haar moeder nog op 4 maart. ,,En vragen jullie om voor haar te bidden. Shayla is erg dapper en geeft niet op!''



Afgelopen zaterdag stond een ooggetuigeverslag in deze krant en op de website.