'Het is echt een wonder dat ik hier nog zit'

Er klonk een harde schreeuw die in de hele Hoofdstraat te horen moet zijn geweest. Van een omstander, die het onheil zag voltrekken. ,,Ik schijn mijn hand nog omhoog te hebben gedaan, maar daar weet ik niets meer van'', zegt Lies, die door de kolossale auto tegen de grond werd gewerkt. Het voertuig ging rijden en kwam tot stilstand toen Lies met haar gezicht naar beneden al bij de achteras lag.



,,Als er een wiel over haar heen had gereden, was het leed niet te overzien geweest'', zegt IJsbrand. ,,Maar gelukkig gebeurde dat niet. Het was een wonder.''



Ook de agenten vreesden voor het ergste toen ze de melding kregen om met spoed naar De Lier te gaan. Eenmaal aangekomen hoorden ze dat de vrouw nog leefde en direct doken ze onder de wagen. ,,We ontfermden ons direct over haar en hielden er aan de praat zodat ze bij zou blijven'', blikt Paul terug. ,,We moesten wel een paar keer vertellen waar ze was, want ze had wel een flinke tik op haar hoofd gehad.''



De wond in haar gezicht is een week later al mooi geheeld, maar nog goed te zien. ,,Verder ben ik flink beurs en heb mijn hand gekneusd'', zegt Lies, met haar arm in een mitella. ,,Later bleek er ook een breukje in te zitten. Ik heb nu ook gips, maar dat kan ik afdoen. Het irriteert zo.''



Lies is er ogenschijnlijk nuchter onder, IJsbrand wordt soms nog emotioneel als hij de film weer voor zichzelf afspeelt. Bijna zagen ze hun droom om samen oud te worden uiteenspatten, maar Lies had die donderdagmorgen een paar engeltjes op haar schouder. Een heleboel zelfs. De agenten krijgen bij vertrek nog een mooie bos bloemen. Als dank voor het fijne gesprek onder de vuilniswagen.