'Het is een bende op Duindigt'

Hans Eijsvogel is somber over de toekomst van Duindigt. ,,Het is niks en het wordt ook niets." De legendarische commentator van weleer weet waarover hij spreekt. ,,Ik kom er nog weleens, dan loop je door de hal heen en zie je daar de tickets van oktober liggen. Dat is maanden na de laatste koers. Het is vreselijk."



Duindigt staat te koop voor twaalf miljoen euro, maar wie dat bedrag neertelt, is er nog lang niet, zegt Eijsvogel. ,,Hansie heeft uitgerekend wat het kost om de baan te kopen en het hoognodige te laten repareren, zodat er kan worden gekoerst. Dat is 25 miljoen! Wie gaat dat in godsnaam betalen?"



Eijsvogel spreekt over 'een vervallen rotzooi'. ,,Duindigt was vroeger zonder enige twijfel dé renbaan van Nederland. Nu staat het op nummer 5 of 6. Het is een bende."



Glorietijd

De voormalige verslaggever wordt dit jaar 90, maar zijn stem klinkt nog net zo als in de glorietijden van Henri Buitenzorg of Quicksilver S. ,,Ik stoor me aan de huidige baanspeakers bij de koersen. Er zijn nog maar twee mensen die behoorlijk verslag kunnen doen, de anderen vertellen een stom verhaal. Ze hebben het gevoel niet, weten niet hoe het spel in elkaar steekt."



Eijsvogel, die ook andere sporten versloeg en dertien edities van de Olympische Spelen meemaakte, zegt dat het 'klinkklare onzin' is om te stellen dat niet alleen Duindigt, maar de totale draf- en rensport ten dode is opgeschreven. ,,Wolvega loopt als een trein. Er zitten daar ook goede mensen. En de Fransen bemoeien zich er mee."



,,In Frankrijk en Zweden leeft deze sport als nooit tevoren. Dat moet in Nederland ook kunnen. Kan geen mens zijn hersens eens gebruiken?"

Ook áls er dit jaar toch zal worden gekoerst op Duindigt, is het niet gezegd dat Eijsvogel er bij is. ,,Wat heb ik er nog te zoeken? Ik kom toch geen oude vriendjes meer tegen. Vroeger kwamen er op Duindigt graven, hertogen en jonkheren naar de koers. Er zit nu ander volk, er is geen sfeer meer."



Lift kapot

Trouwens, praktisch is het voor Eijsvogel bijna onmogelijk om eventuele koersen op Duindigt te volgen. ,,Ik ben tegenwoordig slecht ter been. Als ik dan al die trappen van de tribune op moet, doe ik er een eeuwigheid over. En de lift is kapot."



Natuurlijk gaat het verval van Duindigt hem aan het hart. ,,Het is in- en intriest. Ik kom al 76 jaar op Duindigt. Als ik aan vroeger denk, springen soms de tranen in mijn ogen.