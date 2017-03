'Het is een droom om met Expeditie Robinson mee te doen'

Slapen op de koude grond, tussen slangen en insecten, slopende proeven doen, geen schone kleren én niet te vergeten zeer weinig eten. Het zijn dé ingrediënten voor het razend populaire televisieprogramma Expeditie Robinson, waar de afgelopen jaren enkel BN'ers aan mee mochten doen.



,,Maar dit jaar is er ook plek voor vier niet-BN'ers", legt Maurice Carballo (23) uit Den Haag uit. Hoewel bovenstaand scenario niet erg aantrekkelijk klinkt, heeft hij er alles voor over om te overleven op een onbewoond eiland. ,,Toen ik hoorde dat je je dit jaar als onbekende Nederlander ook op kon geven, heb ik dat meteen gedaan. Ik hou wel van een uitdaging. Ik doe aan backpacken, duiken, skydiven en ben niet vies van een spelletje."



Maurice is niet de enige uit de Haagse regio, die een gooi doet naar deelname aan de loodzware survivaltocht. ,,Ik heb nooit beroemd willen worden, behalve voor Expeditie Robinson", aldus Bo Duijvestijn uit Wateringen. Ze is pas 20 jaar, maar ziet het helemaal zitten om weken afgesloten te zijn van haar vrienden en familie in de bush. ,,Mijn ouders vinden het niet eng, ze steunen me juist."



Naomi Udo (26), ook uit Den Haag, is fan van het eerste uur van het programma. ,,Het is echt een droom van me om mee te doen en helemaal om in de finale te komen. Hoe ik dat zou gaan doen? Complotjes smeden en zoveel mogelijk proeven winnen. Sterk zijn, zodat je team je nodig heeft, maar ook weer niet té sterk, want dan word je als een bedreiging gezien."