Ze hebben er hier, nabij Scheveningen Haven, net een stevige wandeling met de hond opzitten naar de Pier en weer terug. ,,We komen uit Ridderkerk en reden langs de Ikea'', zegt Marco. ,,Wat waren we blij dat we daar niet naar binnen hoefden. Dat moet je echt niet willen met dit prachtige weer.''



Petra knikt vanachter haar warme chocola met slagroom: ,,Wat dat betreft is het heerlijk dat je hier nu ook van de winterzon kunt genieten.''



Inderdaad, waar De Waterreus vorig jaar nog gewoontegetrouw eind oktober werd afgebroken, heeft eigenaar Steve Willeijns voor het eerst toestemming van de gemeente gekregen om zijn strandpaviljoen het hele jaar open te houden. ,,En dat is niet voor niks geweest'', zegt Willeijns met gevoel voor understatement. ,,De mensen staan in de rij voor een tafeltje. En niet alleen nu met kerst. Want weer of geen weer - het is eigenlijk nooit meer stil op het strand.''



Niet alleen op het strand, ook in zee is het knap druk. Met surfers, die zoals Claire en Nicole uit Den Haag niet bang zijn voor wat wind en winterse (water)temperaturen. De golven zijn een 'beetje rommelig', weet Claire, maar dat mag de pret niet drukken.



De twee vrouwen, begin dertig, hebben zich zojuist in hun waterdichte pak gehesen bij Hart Beach, de strandtent annex surfschool die tot grote vreugde van hun uitdijende klantenkring inmiddels voor het tweede jaar ook in de wintermaanden is geopend.



Nicole kromt haar rug en loopt met haar plank naar de schuimende branding als ze zich nog één keer omdraait: ,,Wie wil er nou niet met kerst surfen?''