'Het is geen cliché: leef!'

Het is ruim een jaar geleden dat Arthur Zwinkels op 40-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een hersentumor. Een vitale man, fervent wielrenner en vader van twee jonge kinderen werd op veel te jonge leeftijd rigoureus uit het leven gerukt, vrouw en kinderen in een zee van verdriet achterlatend. Elke dag brandt er een kaarsje in huize Zwinkels bij de foto van 'Tuur', en in deze donkere dagen blijft de vlam extra lang branden. Zo hebben ze toch het gevoel met z'n viertjes te zijn. Ook al is het maar voor heel even.



,,Op 19 november was het alweer een jaar'', zegt Linda Zwinkels, zittend aan de eettafel van haar nieuwe huisje in een jonge woonwijk in Naaldwijk. ,,Heel vaak had ik gevisualiseerd hoe het leven zou zijn zonder Arthur. Hoe ga ik de dingen doen zónder hem? Uiteindelijk is het niet voor te stellen. Nu het zover is, is het écht kanonhard!''



Maandenlang hield Linda Zwinkels zich sterk. Na de dood van Arthur stortte ze zich met volle overgave op de verhuizing, op het gezin. Alles moest ze in haar eentje doen. Mensen om haar heen dachten: hoe houdt ze dit vol? In september ging het dan ook mis. Al het opgekropte verdriet van maanden, járen eigenlijk, kwam er in één klap uit.



Drempel

,,Ik was op een feestje'', blikt ze terug. ,,De kinderen waren voor het eerst uit logeren en ik wilde niet thuis gaan zitten. Als ik dát doe, dan voel ik me écht heel erg alleen, dacht ik. Dus ben ik gegaan. Maar het duurde niet lang. Ik struikelde over een drempeltje. Pats, ineens lag ik languit op de dansvloer. Letterlijk en figuurlijk ging ik onderuit. Ik werd naar huis gebracht en toen ben ik toch gaan húilen. Zó veel! Toen pas kwam al het verdriet en het gigantische gemis eruit. Tien maanden verder, ik was hélémaal leeg. Al die tijd had ik een masker opgezet, ik stopte alles weg. Ook het alleen-gevoel. Ik kón niet meer.''