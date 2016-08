Het is gemoedelijk in Kijkduin tot er een Pokémon opduikt

Het is alweer haar achtste bezoek aan Kijkduin deze zomer. ,,Het is hier zo gemoedelijk'', vertelt de vrouw van 'in de zeventig' uit Escamp. Ze zit op een bankje aan de rand van het Deltaplein. Zelf speelt de Haagse geen Pokémon. Welnee, ze kijkt gewoon graag naar de honderden kinderen en hun ouders die dat wel doen. ,,Het is zo'n mooi gezicht. Al die mensen. En er wordt niet gescholden, niks. Mooi toch?!''



Het is zaterdagavond in de 'Pokémonhoofdstad van Nederland', zoals de gemeente Kijkduin onlangs kroonde. Het plein is praktisch vol. Op de trappen, bij de draaimolen, op de balustrade, zelfs tot in de vuurtoren: overal zitten Pokémonjagers. Hier kun je in een klap een boel zeldzame Pokémonfiguren scoren. Complete gezinnen bivakkeren op de hotspot. Bij de draaimolen zit een groep van acht op klapstoeltjes in een kring. Een vrouw snijdt komkommers en verdeelt ze in plastic bakjes. En de man? Die tuurt naar het schermpje van zijn smartphone, net zoals de kinderen eromheen en alle andere aanwezigen doen.



Het is kamperen op straat en slechts een enkeling kijkt ervan op. Deze taferelen zien bewoners en ondernemers al weken. Pokémon Go is een hype, met Kijkduin als epicentrum. Het veroorzaakt een kleine schokgolf in de economie van de familiebadplaats: de sigarettenkiosk verkoopt plots net zoveel powerbanks als Marlboro's. Een winkelier laadt telefoons op voor een euro. De patatbakker frituurt uren langer door. Een restaurant op de boulevard gebruikt voor het eerst sinds zijn bestaan de nachtvergunning. ,,Het is nog nooit zo druk geweest als nu'', zegt een kok tijdens een rookpauze op de stoep. ,,Dertig procent meer omzet!'' Dit zijn de winnaars van de Pokémongekte.