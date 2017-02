'Het is keihard werken, zoals wij loltrappen'

'Het kon slechter'', zegt medeoprichter Rogier Bosman van De Wëreldbänd met gevoel voor understatement. Om er meteen daarna toch maar eerlijk aan toe te voegen dat zijn hart een kleine sprong maakte toen hij de sterrenregen in de kranten had gezien: ,,Recensies doen er niet echt toe. Zeggen we. Maar als ze goed zijn, vinden we het toch heel fijn. Het is dan toch de erkenning dat we niet met prutswerk bezig zijn.''



Met 20 jaar ervaring in het genre heeft Bosman de aanduiding 'variété' allang als een geuzennaam omarmd. ,,Het dekt precies de lading van een hele mooie theatervorm die op een rijke traditie kan bogen en met een hoog amusementsgehalte bovendien. Wie kan daar moeite mee hebben? Het is voor ons keihard werken en voor het publiek keihard lachen.''



In Släpstick, zoals het programma heet waarmee het muzikale theatergezelschap kort achter elkaar in Zoetermeer, Den Haag en Delft neerstrijkt, brengen de vijf mannen een ode aan beroemde voorgangers als de Marx Brothers, Charlie Chaplin en Buster Keaton. Mannen die allemaal dood zijn, maar die nog steeds 'kunnen'. Bosman: ,,Qua timing en stijl past die slapstick heel goed in deze tijd. Het is gek genoeg veel minder gedateerd dan iemand als Benny Hill, die veel later furore maakte.''



Chaplin

Bovendien hebben de mensen juist in het huidige, in veel opzichten verwarrende tijdsgewricht behoefte aan betovering en melancholie. ,,Dus hebben wij onze voorstelling geplaatst in een kermis van de jaren 20. Die zwart-witte beelden, de simpele sores van mensen in die periode... Chaplin is in al zijn films bezig met de schoonheid van een meisje. Of hij nou een stakingsleider speelt of een politieagent, dat maakt niet uit. Altijd weer komt hij bij dat meisje uit.''



Bosman werd 42 jaar geleden geboren in Leidschendam en groeide op in Zoetermeer als de één na oudste in een gezin van vier. Maar het meest voelt hij zich nog altijd 'Hagenees'. Omdat hij daar vanaf zijn twaalfde de middelbare school met het conservatorium combineerde. En omdat zijn ouders uit de Schilderswijk kwamen. ,,Zij hebben hard gewerkt om ons te laten studeren. Zelf hadden ze niks met het artiestendom, maar mij hebben ze altijd de vrijheid gegeven om te doen wat ik wilde doen. Daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor.''



