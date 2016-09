Het is nog even stil in de filosofische abri op het Spui

Wat dat is? Een tramhokje dat tot bezinning stemt. Als je op het bankje zit te wachten op die tram, lees je: Vandaag wordt mijn dag. Of: Vandaag doe ik het anders. En dat stemt tot nadenken. Althans, zo was de gedachte van het reclamebureau dat het hokje bedacht om nieuwe kerkgangers te trekken. ,,Net als andere kerken hebben wij te maken met vergrijzing. Wij zijn een actueel en vrijzinnig genootschap. Om dat levend te houden, zijn nieuwe mensen nodig,'' verklaart woordvoerder Emiel Pijl.



Hokje

In het hokje kun je op de foto door op de 'Dag!'-knop te drukken. Op de facebookpagina is het resultaat te zien. Een uitbundig stelletje met de tekst (die wordt er automatisch bijgeplakt): Vandaag ben ik er voor jou! en een moslima met de hand voor de ogen: Vandaag verwonder ik me.



Gisteren was het fotoscherm voor de tweede dag actief. Aan het begin van de middag is het er stil. Staat de filosofische abri wel op de juiste plek? Passanten lopen af en aan, gehaast, gefocust op de tramtijden. Toch hebben zo'n 30 mensen sinds zondag een foto gepost op Facebook, weet Pijl: ,,De een heeft haast, de ander loopt, slentert en valt het wel op. Wij vinden dit een uitstekende locatie, want er komen veel mensen voorbij.''



Apostolischen willen universele waarden zoals liefde en compassie in de wereld brengen.