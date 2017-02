Het is nu echt voorbij: Van Aartsen draagt keten over

Vorige week donderdag werd al met een receptie in de Fokker Terminal afscheid gemomen van Van Aartsen, vandaag was de laatste dag dat hij officieel burgemeester was van Den Haag. Hij droeg na negen jaar burgemeester te zijn geweest van Den Haag de burgemeestersketting vanavond over aan zijn tijdelijke opvolger wethouder Tom de Bruijn (D66). Dat gebeurde in het oude stadhuis aan de Groenmarkt.



Over ruim twee weken gaat VVD'er Pauline Krikke aan de slag als burgemeester van Den Haag.