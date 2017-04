'Het is veel meer dan een uitje of schoolreisje'

Het is géén rondleiding. Rob Andeweg blijft het benadrukken. ,,Het is een educatief programma.''



De presentator/organisator biedt de scholen in Nederland een les pakket aan dat de jeugd het besef moet geven hoe belangrijk zijn geboortestad Den Haag is. ,,Er gebeurt hier heel veel", vertelt Andeweg. ,,Het is de stad van vrede en recht, het politieke hart van Nederland, de residentie, je hebt het Vredespaleis, het Joegoslavië-tribunaal, noem maar op."



Het project heet 'Den Haag, Wereldstad achter de Duinen' en bestaat niet alleen uit een programma langs belangrijke locaties, maar bevat ook een lesbrief voor acht keer een uur op school in de daaropvolgende weken. ,,Het is dus geen uitje of een schoolreisje", waarschuwt Andeweg. ,,We nemen de leerlingen overal mee naar binnen en daar krijgen ze de verhalen te horen. Ze gaan echt meemaken en voelen wat de betekenis van Den Haag is."



Haagse jeugd

Het plan is zeker ook bedoeld voor de jeugd uit Den Haag zelf, want die kent vaak zijn eigen stad niet, stelt Andeweg. Hij richt zich op de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.



Andeweg, opgegroeid rond het Zuiderpark, deed een kleine duizend rondleidingen in Den Haag voor bedrijven, verenigingen en toeristen. ,,Maar daar is het niet mee te vergelijken", zegt hij. ,,Dit heeft een andere doelstelling.''



Voor zijn ambitieuze plannen zette Andeweg samen met een aantal specialisten op het gebied van onderwijs, marketing en fondsenwerving de stichting Educatie, Cultuur en Burgerschap op. Het bestuur bestaat naast de voorzitter verder uit Terry Kruller von Nassau Dietz, Shalini Siwpersad en Eric Baumgarten.