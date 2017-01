Het is weer puzzelen voor auto's bij het Korte Voorhout

Door de werkzaamheden lopen de Lange Houtstraat en de Schouwburgstraat tijdelijk dood. De Pleingarage is bereikbaar via de Prinsessegracht en de Casuariestraat. Volg daarvoor de route die op de gele borden is aangegeven met de letters PP. Mensen die vertrekken uit de Pleingarage en naar de snelwegen willen dienen via de Korte en Lange Vijverberg, Kneuterdijk en Parkstraat naar de Mauritskade om zo bij de Koningskade en Zuid-Hollandlaan te komen.



Nieuwe garage

De route om van de Kneuterdijk via het Lange Voorhout naar het Korte Voorhout en de Koningskade te rijden de komende weken dus níet mogelijk. Parkeerders uit de nieuwe Museumkwartier-garage onder het Tournooiveld dienen op dit moment althans het gebied te verlaten via het Lange Voorhout



Aan de kant van de schouwburg en het ministerie blijft het Korte Voorhout overigens wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Fietsers richting het centrum volgen de parkeerroute naar het Plein (PP). Van tram 17 vervalt de halte Korte Voorhout van 30 januari tot 6 februari. Meer is te vinden op de verkeerssite van Den Haag.