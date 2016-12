Het jaar van de Haagse winkeltransformatie

Op de hoek van het Spui en de Grote Marktstraat kwam eerder dit jaar nog de geur van badschuim voorbijgangers tegemoet. De Lush liet een leeg pand achter toen het in november verhuisde naar de Spuistraat. Daar werd de grootste vestiging van Nederland geopend. In het oude pand van de Lush is inmiddels een EkoPlaza geopend. Een paar stappen verder kwam TK Maxx in oktober in het pand waar voorheen de EDC zat. Fashionista's in Den Haag en omstreken sprongen als het ware een gat in de lucht toen bekend werd dat de Amerikaanse prijzenknaller naar Den Haag kwam. Bij de opening stond al voordat de deuren openden rijen shopliefhebbers te wachten.

Discotheek in V&D?

Maar niet alleen aan die kant van de Grote Marktstraat zag de Hagenaar de 'winkelboulevard met allure' veranderen. Aan de overkant sloot V&D begin dit jaar. Het einde van het warenhuis zat er al enige tijd aan te komen en kwam niet als een schok. Creatievelingen kwamen snel met ideeën over wat er in het inmense pand zou moeten komen. Een discotheek, foodhal of een indoor ski-baan? Niets leek te gek. Uiteindelijk wel. In de kelder van de V&D kwam eind november de eerste Decathlon van Den Haag. In 2017 komen verder Hudson's Bay, La Place en Stradivarius in het pand.

Vermoedelijk komt volgend jaar opnieuw zo'n groot pand als de V&D leeg te staan. Een stuk verderop op het hoekje van de Wagenstraat en Grote Marktstraat zit nu nog Marks & Spencer. Het Britse concern kondigde dit jaar aan het filiaal in Den Haag te sluiten. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet bekend.



Wat er in het pand komt? Misschien toch die gewenste discotheek of indoor ski-baan. Wellicht een filiaal van Taco Bell, een van de Amerikaanse fastfoodketens die in 2017 terugkeert naar Nederland. Ook Dunkin' Donuts opent weer zaken in Nederland. Het eerste Haagse filiaal wordt in 2018 verwacht. Daar moet de Hagenaar dus nog even op wachten.