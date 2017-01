Het meisje dat ook de jongens versloeg

Z e wordt in ieder geval geen trainer. ,,Dat is niets voor mij'', zegt Anicka van Emden, die deze week, een half jaar nadat ze in Rio de Janeiro olympisch brons won, bekendmaakte te stoppen met judo.



Ze heeft meer interesse voor de organisatorische kant van de sport. De link is dan snel gelegd: Stel dat Den Haag dit jaar inderdaad een internationale Grand Prix-wedstrijd in het judo krijgt, dan lijkt Van Emden de ideale toernooidirecteur.



,,Dat zou heel leuk zijn'', reageert ze enthousiast. ,,Bij zo'n grote wedstrijd in mijn eigen stad wil ik graag een rol spelen. Dat hoeft niet per se als toernooidirecteur te zijn, hoor. Ze weten dat ik graag wil helpen. Ik heb er al contact over gehad met wethouder Baldewsingh. Ik hoop echt dat die wedstrijd er komt. Er wordt gesproken over oktober of november.''



Van Emden (30) werd geboren in Den Haag, in het ziekenhuis, HMC Westeinde, waar ze nu als radiologisch laborant werkt, en ze groeide er op, eerst in Transvaal, daarna in het Zeeheldenkwartier.



Inmiddels woont ze alweer bijna vijf jaar met haar vriend Anne in Rotterdam. ,,Ook een leuke stad'', aldus Van Emden ,,Maar de band met Den Haag zal er altijd zijn. Daar liggen mijn roots. Ik voel me er thuis. Ik kom er nog vaak, voor mijn werk én voor mijn familie.''



Ze zegt haar moeder dankbaar te zijn voor alles wat ze voor haar heeft gedaan. Ilse stond er alleen voor, vader verdween al snel uit het gezin - er is al jaren geen contact meer. ,,Mijn moeder had het niet breed en moest elk dubbeltje omdraaien, maar mijn broer en ik zijn niets tekort gekomen.''



Onderneming

Op haar zevende volgde Anicka met het judo haar oudere broer Iwan, die was aangesloten bij Budosport Rust in Leidschendam. Best ver van huis. ,,Iwan zat bij de oudste zoon van eigenaar Jan Rust in de klas, ik bij de jongste. We hadden het daar erg naar ons zin, maar het was wel een hele onderneming om er te komen'', vertelt Van Emden.



,,Eerst met bus 25 naar het Centraal Station, daar de stoptrein naar station Voorburg en vervolgens nog een vijftien minuten lopen. We deden er in totaal vijf kwartier over.''



,,Mijn moeder ging altijd mee, door weer en wind. Terwijl ze judo voor mij eerst niet zo'n heel goed idee vond. Ik was best wel tenger. Ze dacht waarschijnlijk dat ik het na één lesje vanzelf niet leuk meer zou vinden. Dat was dus niet zo.''



,,Ik ben er één zomer wel even afgeweest, omdat ik liever met mijn vriendjes wilde spelen. Toen ik daarna weer wilde judoën, mocht dat niet van mijn moeder. Erop, eraf, erop, eraf, dat gaat niet, zei ze. Ik huilen. Het kwam gelukkig weer goed.''



,,Mijn moeder was best streng, voor haar zijn normen en waarden belangrijk. Aan de andere kant mocht ik weer eerder stappen dan andere meisjes. Dat kwam waarschijnlijk ook omdat mijn broer erbij was. Ik ging vooral naar discotheek De Tempel in de Prins Hendrikstraat. Dat is pure nostalgie.''