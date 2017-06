'Het mooiste aan mezelf is mijn hart'

Aan welke verkiezing heb je precies meegedaan?

,,Mrs. Netherlands Universe is een schoonheidswedstrijd voor vrouwen van 24 jaar en ouder. Het was de derde keer dat deze plaatsvond. De jury koos mij uit negen vrouwen. Ik won drie prijzen, onder meer vanwege een marketingfilmpje dat ik moest maken voor de wedstrijd: de social media-award. Ik heb mede gewonnen door de manier waarop ik me presenteer. Ik zette me ook in voor vrouwen en kinderen in blijf-van-mijn-lijfhuizen. Ik ben natuurlijk heel erg blij met de titel."