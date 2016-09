'Het zijn heel kwetsbare mensen'

De OVP in Delft gaat sinds medio 2015 eveneens zo te werk. Mensen die in verwarde toestand in Delft worden aangetroffen, gaan, na een beoordeling door de politie en het crisisteam, meteen naar de GGZ aan de Sint Jorisweg in Delft. Vanaf januari sluiten de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland en Westland zich daarbij aan. Deze gemeenten maken nu nog gebruik van de OVP in Den Haag. Die opvang beslaat één etage op het hoofdbureau van de politie Haaglanden aan de Burgemeester Patijnlaan, die in 2014 is voorzien van twaalf zorgverblijven voor de verwarde medemens.



Vastgehouden

Het verschil met Delft? "In Den Haag loop je het risico dat mensen geen behandeling krijgen die ze nodig hebben en soms langer tegen hun zin, zonder juridische grond, worden vastgehouden. OVP Den Haag wil dat niet en heeft daarom goede afspraken gemaakt met ons. Daarnaast is het zo dat bij ons iemand al in de kliniek is en we daardoor snel kunnen schakelen om juridische maatregelen te treffen indien we denken dat dit nodig is," zegt Bandhoe.



Tussen januari en mei kwamen er in de OVP in Delft ongeveer veertig mensen binnen in verwarde toestand. ,,Het zijn mensen met psychische aandoeningen, een chronische verslaving, ze hebben veel alcohol gedronken, drugs gebruikt of het is een combinatie van zaken," zegt psychiater Flip Tabeling, die bij GGZ Delfland werkt. Tabeling heeft het liever niet over 'verwarde personen'. "Na de moord op oud-minister Els Borst, heeft die term een vlucht genomen in de media. Een verwarde man zou haar hebben vermoord, maar dat was een man met een psychische aandoening. Het gaat vaak om heel kwetsbare mensen."