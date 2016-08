Hier is... de Grote Kunstshow

,,De magie van het theater is groot en al helemaal die van de Koninklijke Schouwburg'', zegt Debets. ,,Ik kan mij de soundcheck herinneren die zangeres en dichteres Patti Smith hier deed toen ze er optrad voor Crossing Border. 'Deze plek is te gek', zei zij.''



De Grote Kunstshow beoogt beeldende kunst op een theatrale manier over het voetlicht te brengen. Met licht en geluid, drama en verstilling, gesprekken en monologen presenteren de kunstwerken zichzelf of vertellen anderen hun persoonlijke verhaal bij het werk. Tempel is zelf een van de deelnemers en verhaalt over zijn bijzondere band met Victory Boogie Woogie van Mondriaan. ,,We nemen een officiële replica mee die eveneens in het bezit is van het Gemeentemuseum. Er zijn drie in opdracht gemaakte kopieën in omloop. Een daarvan is bij het origineel gebleven en bevindt zich in ons depot. Voor De Grote Kunstshow mag zij voor één keer naar buiten.''



Samenwerking

Als het aan Debets ligt, wordt de samenwerking tussen de Koninklijke Schouwburg en het Gemeentemuseum, maar ook met andere Haagse cultuurinstellingen, de komende jaren verder geïntensiveerd. ,,We vormen een goede aanvulling op elkaar'', zegt hij. ,,Zo hebben wij voorafgaand aan de grote Rothko-tentoonstelling in het Gemeentemuseum een voorstelling van NT Gent naar Theater aan het Spui gehaald over het leven van Mark Rothko. De conservator van de expositie heeft in het theater een inleiding gehouden.''



Een van de artiesten die onder de hoede van Theater aan het Spui zijn opwachting maakt in De Grote Kunstshow is theatermaker en popmuzikant Nik van den Berg. Hij heeft een lied geschreven bij vijf foto's van Paul Kooiker uit diens project Sunday. Van den Berg - ooit frontman van de niet meer bestaande Haags-Westlandse band F - reisde eerder al met Theater aan het Spui mee in diens tent op festival de Parade. Debets: ,,Op de Parade was er deze zomer voor het eerst, zeg maar omgekeerd van wat wij nu doen, een museumtent te bezoeken. Daar waren foto's te zien van Ed van der Elsken. Je loopt er zo naar binnen, in zomerkleding met je kinderen op de schouder en je wordt verrast door wat een geweldig en uniek kunstenaar Van der Elsken is geweest. Zo laagdrempelig en verrassend willen wij ook zijn met De Grote Kunstshow.''



De Grote Kunstshow is zaterdag 3 september om 14.30, 19.30 en 21.30 uur te zien in de Koninklijke Schouwburg, Den Haag.