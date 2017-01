'Hier is het veel leuker dan in Leiden'

De universiteit huurt het pand van de Rabobank en liet het voor ongeveer 13 miljoen euro verbouwen. Het resultaat mag er zijn. Direct na binnenkomst wordt de bezoeker via een roltrap geleid naar een lichte, open ruimte op de eerste verdieping, waar een hip café is gevestigd met uitzicht op een groene binnentuin. De grootste collegezaal zit daar meteen om de hoek, evenals de flexibele werkplekken voor studenten. Op de bovenste verdiepingen bevinden zich kantoorruimten van de medewerkers.



Grijs

,,Er is bewust gekozen voor rustige kleuren, wit en grijs. Maar om het niet op een ziekenhuis te laten lijken is dat afgewisseld met bamboe'', vertelt Jolanda Riel, bestuurder van de Campus Den Haag. Er zijn nauwelijks gangen in het pand te bespeuren. Dat is heel bewust gedaan, zegt architect Leon Thier. ,,Onze visie was: leren is elkaar ontmoeten, dus we hebben gebieden gecreëerd waar dat vanzelfsprekend is.''



Studenten reageren enthousiast op hun nieuwe behuizing. ,,Alles is hypermodern, de locatie is perfect zo vlakbij het ov. Het is precies zoals je verwacht van zo'n gerenommeerde universiteit'', zegt derdejaars Anna Dogan (21). Ze koos bewust voor de Haagse campus. ,,Ik kom uit Utrecht en heb niets met Leiden. Den Haag heeft veel meer de allure van een internationale stad, door de organisaties door er zitten, maar ook door het multiculturele straatbeeld. Hier voelde ik me meteen thuis.''