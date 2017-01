Hijgend door hospitaalgangen

Veilige grenzen

,,Alleen als een patiënt echt te ziek is of koorts heeft, raden we bewegen af. In alle andere gevallen is het, binnen de veilige grenzen natuurlijk, belangrijk om het wel te doen", legt Philippo uit. Het helpt bij het herstel na bijvoorbeeld een operatie. Maar het heeft ook een positief effect op de long­inhoud en op de spiermassa. Ook voorkomt het doorligwonden.



Wil het daadwerkelijk een verschil maken, dan moeten patiënten een paar keer per dag echt in beweging zijn. ,,De wil en motivatie moet deels vanuit de mensen zelf komen, maar we proberen het ze makkelijker te maken, door het leuk te maken." Philippo bekijkt samen met haar collega's of er interactieve looproutes door het ziekenhuis kunnen komen. ,,Steeds hetzelfde stukje op de gang is saai, maar als we dat interactief kunnen maken, met virtual reality bijvoorbeeld, kan je veel beter aansluiten op wat de patiënt zelf interessant vindt."



Ondertussen heeft mevrouw Reguero-Spang al heel wat stempels op de kaart staan. Bij de koek en zopie-post rust ze even uit. ,,Het is weer eens wat anders, zo'n evenement", vertelt ze bij een warme chocolademelk met slagroom. ,,Het geeft je toch afleiding."



Als de chocolademelk bijna op is, wordt het laatste stuk van de tocht ingezet. In het restaurant wordt er voor elke deelnemer die langskomt, geapplaudisseerd door de medewerkers van het ziekenhuis. ,,Welkom in Bolsward, mevrouw", klinkt het bij alweer de volgende stempelpost. ,,Pas wel op, er is slecht ijs hier verderop." In de gang is een 'wak' gemaakt, waar de deelnemers omheen moeten.