Hizir Cengiz wint prijs met essay

‘Geschreven met een eerlijke blik en puur vanuit het gevoel’. De jury van de Jan Paul Bresser Prijs was het er over eens: het essay De wereld is een bak vol modder uit De Groene Amsterdammer was de grote winnaar. Met gepaste trots nam Hizir Cengiz (18) de prijs gisteren in Bodega De Posthoorn in ontvangst.



,,Hizir heeft op een rauwe, beeldende manier geschreven over zijn leven als Turks-Nederlandse scholier in de Schilderswijk”, zei Peter ter Horst, één van de juryleden. De oud-hoofdredacteur van de Haagsche Courant is zeer te spreken over het ‘journalistieke talent.’ ,,Het schrijfplezier spatte van zijn artikel af. Bij iedere zin zag ik een beeld in mijn hoofd: heel knap als een auteur zoiets teweeg kan brengen.”