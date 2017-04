HMC en ADO in actie voor patiënten

Eerbetoon aan Golden Earring in de Terletstraat

20:01 De bandleden van de Haagse Golden Earring zullen zaterdag 6 mei in hun 'thuishaven' geëerd worden met een geveltekst op de plek waar de bandleden ooit voor het eerst oefenden. Het citaat 'It's always good to be back home' komt op de muur van een van de huizen in de Terletstraat te prijken.