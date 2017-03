'Hoe dit heeft kunnen gebeuren, begrijpt niemand'

,,Hoe dit heeft kunnen gebeuren, begrijpt op dit moment nog niemand", vertelt een bewoonster die op de onrust is afegkomen. Politie neemt de schade op: een auto is aan de voorkant flink geraakt en de drie fietsen die voor de gevel stonden zijn gekromd door de aanrijding. De fietsen zijn van Maaike van Wisse, een 38-jarige moeder van twee kinderen die gelukkig op school zaten terwijl de automobilist om mysterieuze reden op haar huis kwam afrijden. Ze staat de straat schoon te vegen, want overal liggen scherven glas, afkomstig van auto. ,,Ik was aan de telefoon en hoorde toen opeens een harde klap. Het hele huis trilde. Toen ik naar buiten keek, zag ik nog net hoe onze fietsen door de auto werden meegeregen." Ze is enorm geschrokken, evenals haar buurvrouw die de auto op zich af had zien komen. Nadat de politie ook haar schade heeft opgenomen loopt ze haar huis weer in. ,,Ik ben er voor vandaag helemaal klaar mee."

Geluk gehad

De automobiliste raakte lichtgewond en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd, omdat de auto precies tussen de twee woningen terecht is gekomen en eerst langs de geparkeerde auto is geschuurd.



,,Ik denk dat we geluk hebben gehad. We hebben behalve de fietsen geen schade", zegt Maaike, die inmiddels al vijf jaar in het rijtjeshuis woont. In het speeltuintje zijn ondertussen weer kinderen aan het spelen.



,,We hebben gehoord wat er is gebeurd, maar hebben het gelukkig niet zien gebeuren. Ik moet er niet aan denken dat de kleintjes hier hadden rondgelopen op dat moment", zegt de oma van een paar spelende kinderen. Volgens de vrouw was de autombiliste aan het parkeren toen ze de muur raakte. ,,Hoe zou je anders tegen de muur aanrijden? Er gebeurd hier nooit iets, dus het is wel heel raar."