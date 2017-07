'Hoe kan je de deur openen voor iemand die daar niet woont?'

Drie hoog wonen ze, in het Laakkwartier in Den Haag. Na een weekje vakantie in Engeland kwamen Cyprian en Mary op 17 maart dit jaar weer thuis. Met hun tassen klommen ze de trappen omhoog naar hun woning. De ellende begon toen Mary haar sleutel in het slot stak om de deur te openen. ,,Maar dat lukte niet’’, vertelt Cyprian. Ook hij deed een poging, maar de deur bleef gesloten.



Het stel belde aan bij een buurvrouw. Die vertelde hen dat de ‘eigenaar’ van de woning onlangs de sloten van de woning had laten vervangen door iemand van de woningbouw. ,,Ze dacht dat wij logen, omdat ze de voormalige bewoner kende.’’ Ze adviseerde de twee om de politie te bellen, als ze ‘echt de eigenaar’ waren.



De gealarmeerde politie zorgde ervoor dat de woningbouwvereniging iemand langs stuurde om de deur te openen. Wat bleek: in de drie uur tijd dat dat duurde, zat de ‘inbreker’ gewoon binnen. ,,Dit is mijn huis, mijn huis’’, schreeuwde hij toen agenten en Cyprian en Mary binnenkwamen. Gehandboeid werd hij afgevoerd.