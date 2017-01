'Hoe kan je zo leven dat maar twee mensen weten wie je bent?'

Wat haar het meest dwarszit, is dat ze niet weet hoe George is overleden. Hij stierf op 11 mei 1980 op 78-jarige leeftijd in Voorburg. ,,En dat is zo raar, want hij woonde op de Trekweg. Is hij aangereden? Of per ongeluk in de Vliet terechtgekomen?'' Alhoewel de Hagenaar best oud is geworden, denkt Heijdenrijk dat het ook mogelijk is dat hij zelf een einde aan zijn leven maakte. ,,Want hij heeft geen leuk leven gehad.''



George werd op jonge leeftijd uit huis geplaatst omdat zijn moeder niet voor hem en haar andere kinderen kon zorgen. Hij kwam terecht in een pleeggezin in Someren. Daar kreeg een van zijn pleegbroertjes een tragisch ongeluk en overleed een paar dagen later aan zijn verwondingen. Daardoor moest hij afscheid nemen van zijn nieuwe familie. Maar vooral de laatste tien jaar van zijn leven moeten verschrikkelijk zijn geweest, meent Heijdenrijk. Op 50-jarige leeftijd trouwde George met de liefde van zijn leven. Bijna twintig jaar zijn ze samengeweest. ,,Die twee waren een soort eenheid. Ze hadden geen vrienden of iets, alleen elkaar. Toen zij stierf, moet zijn hele wereld zijn ingestort. Hij leefde een soort kluizenaarsbestaan.''



Stiefkinderen

De enige twee mensen die George kenden en Heijdenrijk heeft kunnen opsporen, zijn de twee stiefkinderen. ,,Maar daar had hij niet veel contact mee. Hij was geen man om een gezellig gesprek mee te voeren of een kopje koffie bij te drinken. Hij praatte alleen als het nodig was.'' Verder heeft ze niemand kunnen vinden die zich George herinnert of hem heeft gekend. ,,Ik heb naar buren, collega's, vrienden gezocht. Niets.'' Ze denkt even na en vervolgt: ,,In de jaren 70 heeft hij in een hotel gewerkt. Dan zou er toch een stagiair of collega moeten zijn die weet wie hij was? Zo raar. Het was een onwijs knappe vent. Zwarte krullen, blauwe ogen. Het is vreemd dat niemand zich hem herinnert.''