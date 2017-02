Hoeks asiel voelt zich genegeerd door Haagse dierenambulance

,,Alle dieren die in het Westland worden opgehaald, brengt de dierenambulance naar vogelasiel De Wulp in Kijkduin", briest Kees Zeeman van De Houtsnip. ,,Terwijl wij als asiel veel dichterbij zijn. Een langere reistijd is nadelig voor de dieren. Wanneer ze bij ons zouden worden gebracht, krijgen ze veel eerder de verzorging die ze nodig hebben."



Volgens Zeeman zou de situatie verbeteren, als Westlanders voortaan direct met dierenambulance Dierennoodhulp doorgeschakeld worden die De Houtsnip als uitvalsbasis heeft. ,,Mensen in Westland bellen het centrale nummer van de Dierenbescherming, die dan doorverwijst naar dierenambulance De Wijs", legt hij uit. ,,Aangezien De Wijs ons compleet negeert, heeft dit tot gevolg dat wij vaak achter het net vissen en de dieren naar Den Haag gebracht worden."



De beheerder van De Houtsnip heeft meer irritaties. ,,Uit verhalen weet ik dat dierenambulance De Wijs niet altijd bereid is om wilde dieren op te halen, waardoor iemand met een gewond dier blijft zitten. Onze ambulances vervoeren dan alsnog de dieren die dierenambulance De Wijs laat liggen. Dat vinden wij een heel trieste zaak."



Volgens Zeeman is er sprake van een 'persoonlijke kwestie'. ,,In het verleden zijn er wel eens dingen geweest," vertelt hij vaag. ,,Laten we het erop houden dat De Wijs geen fan is van De Houtsnip."



Kletspraat

Maar volgens Theo de Wijs van dierenambulance De Wijs is het grote onzin. ,,Kletspraat'', zegt hij. ,,Al vijftien jaar worden vogels uit Westland naar vogelasiel De Wulp in Kijkduin gebracht. Waarom zouden we dat gaan veranderen? De Houtsnip is ook zeker niet dichterbij. Ik ga een vogel uit Poeldijk toch niet helemaal naar Hoek van Holland brengen? Daarnaast heeft De Wulp veel ruimere openingstijden en ligt dit asiel meer op de route voor het volgende dier dat opgehaald moet worden."



Kees Zeeman denkt daar anders over. ,,Er worden meer dieren in Westland gevonden. Het is echt niet zo dat de ambulance meteen terug moet naar Den Haag. Het is een kleine moeite om even naar ons te rijden."