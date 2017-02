Hoeveel politici komen uit jouw woonplaats?

De meeste kandidaten komen uit de vier grootste gemeenten: 139 Amsterdammers, 74 Hagenezen, 46 Rotterdammers en 38 Utrechters.



De meeste PVV-politici, 12, komen uit Den Haag. Er komen 3 PVV'ers uit Almere. In beide gemeenten is de partij namelijk in de gemeenteraad actief. VVD'ers wonen vooral in Den Haag (8). 13 PVDA'ers komen uit de hofstad.



Er komen 10 kandidaten uit Delft: die komen uit voor de VVD, ChristenUnie en GroenLinks. Voor Westland komen 3 mensen uit, namelijk voor Nieuwe Wegen, CDA en de VVD. Uit Zoetermeer komen 10 kandidaten, die uitkomen voor de PVDA, Nieuwe Wegen (4), Vrijzinnige Partij en de Libertarische Partij.