Hof veroordeelt verkrachter bejaarde vrouw opnieuw tot vijf jaar en tbs

Wandelen over de ambtelijke hoofden

10:56 Zes dagen per week vullen de cafés, restaurants en terrassen op het Plein in het centrum van Den Haag zich met een veelzijdig publiek. Hagenaars, dagjesmensen, toeristen, vriendinnengroepjes en collega's genieten van de lunch, het diner, een kop koffie of borrel. Jong, oud, arm, rijk: bij Barlow, Berger, Millers en De Eeuwige Jachtvelden zit van alles door elkaar.